Vierchowod: «Mourinho? Parla di arbitri per nascondere le sue pecche»

Pietro Vierchowod, ex giocatore di Juventus e Sampdoria, è tornato sulle parole al veleno di Mourinho

Pietro Vierchowod, ex giocatore di Juventus e Sampdoria, è tornato sulle parole al veleno scagliate da Mourinho.

PAROLE MOU – «Secondo me è sbagliato parlare continuamente degli arbitri. E’ una tattica che sta utilizzando per distogliere dalla stagione della Roma. Penso che non abbia fatto una grandissima stagione con una squadra che comunque ha ricevuto acquisti da lui richiesti mi pare».