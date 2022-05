Lazio, è caccia al vice Immobile: due nomi in pole

In casa Lazio se si parla di calciomercato non si può non pensare al vice Immobile: due i nomi sul taccuino dei biancocelesti

In pole ci sarebbe Caputo, che avrebbe anche l’ok di Sarri e che rappresenterebbe l’usato sicuro. E, a proposito di usato sicuro, da non scartare la pista che porterebbe a Kevin Lasagna, in uscita dal Verona.