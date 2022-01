Vertice Lotito-Sarri, in arrivo il tanto atteso rinnovo? Le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo Repubblica oggi andrà in scena il tanto atteso vertice tra Lotito e Sarri: in arrivo il rinnovo del tecnico biancoceleste?

Giorno decisivo per il futuro a breve termine della Lazio. Secondo La Repubblica oggi a Formello andrà in scena il tanto atteso vertice tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. L’incontro sarà importante sia per la programmazione futura che per il rinnovo del tecnico biancoceleste.

«Appena il presidente tornerà da Cortina, firmerà» disse Tare dopo Capodanno. Sono passate due settimane e ora può essere il momento giusto per mettere nero su bianco il prolungamento dell’allenatore.