Verso Lazio-Juventus, Immobile pronto a riprendersi l’attacco: le scelte di Sarri

Arrivano indiscrezioni importanti per quanto riguarda Ciro Immobile: Il bomber pronto a riprendersi l’attacco biancoceleste

Giornata di allenamento pomeridiano per la Lazio di Maurizio Sarri, in cerca delle ultime conferme per scegliere la miglior formazione in vista del match di sabato.

La seduta di oggi ha visto Ciro Immobile di nuovo provato al centro dell’attacco, con Felipe Anderson di nuovo a destra. Questa indicazione sembrerebbe portare ad un impiego del bomber finalmente dal primo minuto.