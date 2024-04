Verso la Lazio, si ferma Kean: l’attaccante della Juve a rischio per la Coppa Italia. Le ultime dal ritiro bianconero

Brutte notizie per Moise Kean poiché durante l’allenamento, di questa mattina, con la Juve ha lamentato un fastidio al ginocchio. Successivamente, lo staff medico bianconero lo ha sottoposto ad accertamenti che hanno messo in luce una lieve distorsione al ginocchio.

Adesso, Kean starà a riposo per qualche giorno, dopodiché seguirà un programma differenziato. Perciò l’attaccante è in forte dubbio per la partita di venerdì contro il Cagliari, mentre potrebbe farcela almeno per la panchina, per la gara di ritorno in Coppa Italia contro la Lazio.