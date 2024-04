Verso Lazio Juve: Allegri spera di recuperare quel titolare in vista della Coppa Italia. Gli ultimi aggiornamenti sulla sfida

Buone notizie per Allegri. La Juve, il prossimo 23 aprile sfiderà la Lazio allo Stadio Olimpico per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico conta di recuperare Milik, che ieri ha svolto una parte dell’allenamento con la squadra.

Il polacco è fermo da un mese per una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra. Il resto del gruppo ieri si è diviso tra chi, avendo giocato contro il Torino, ha svolto un lavoro di scarico, tra piscina e palestra, e tra chi ha effettuato una seduta normale.