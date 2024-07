Verso la serie A, termina con una vittoria netta della formazione azzurra l’amichevole di quest oggi a Dimaro

Termina 4-0 la prima uscita del Napoli di Conte, il quale vuole testare la sua nuova squadra in vista della nuova serie A che sta per iniziare. La formazione azzurra vince in modo netto contro Anaune Val di Non grazie alle reti di Spinazzola, Ngonge, Gaetano e Cheddira