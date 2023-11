Verso la Lazio, la mossa di Inzaghi: il piano della Salernitana in vista del prossimo match di campionato

Come riportato da tuttosalernitana.com, Filippo Inzaghi, avrebbe in mente una mossa particolare in vista della prossima sfida di campionato contro la Lazio.

Il tecnico avrebbe deciso di anticipare il ritiro, dopo il rientro dei tanti giocatori dalle rispettive Nazionali. Il gruppo fisserà il suo quartier generale a Paestum da giovedì 23, e rimarrà insieme per 48 ore.