Verso la Lazio-Inter, Inzaghi ritrova un titolare per il match dell’Olimpico, in programma il 17 dicembre

Prima di fare visita alla Lazio il prossimo 17 dicembre, l’Inter dovrà vedersela stasera nella sfida contro l‘Udinese.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero buone notizie per Inzaghi in vista del match dell’Olimpico, con Benjamin Pavard, che sta rispondendo bene alle terapie e potrebbe essere reclutabile per la sfida contro i biancocelesti.