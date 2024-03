Verso Frosinone-Lazio: un centrocampista del Frosinone salterà la sfida, ecco chi

Un centrocampista titolare del Frosinone salterà la sfida del Benito Stirpe contro la Lazio per infortunio in allenamento

Non sarà una partita facile per la Lazio in casa del Frosinone, ma Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno anche di un centrocampista molto importante.

In allenamento infatti, Reinier, in prestito dal Real Madrid, ha rimediato una botta e non rientrerà tra i convocati per la sfida con il Sassuolo. Molto probabile che il brasiliano possa saltare anche il prossimo turno di campionato, contro la Lazio.