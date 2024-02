Verso Euro 2024, stabilite le amichevoli di Marzo dell’Italia: i dettagli

Verso Euro 2024, a pochi mesi dalla competizione europea per nazioni l’Italia ha definito quali sono le sue amichevoli di Marzo

Ormai ci siam, non appena terminerà la stagione calcistica dei club prenderà il via Euro 2024 che si svolgerà in Germania. L’Italia detentrice del torneo non vuole farsi cogliere impreparata e in occasione della sosta di Marzo ha definito le amichevoli di preparazione e si svolgeranno negli Stati Uniti.

La prima gara sarà il 21 Marzo alle 22 ora italiana contro il Venezuela, mentre domenica 24 alle ore 21 ora italiana contro Ecuador.