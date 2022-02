Verona Venezia, decide Simeone con una tripletta: è 3-1 al Bentegodi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Super Simeone trascina il Verona alla vittoria nel derby contro il Venezia. Al Bentegodi finisce 3-1: inutile la rete di Orekeke

Ancora in gol Giovanni Simeone. El Cholito trascina il Verona alla vittoria, nel derby contro il Venezia: dopo il primo tempo terminato a reti bianche, al ’54, punisce Romero rubandogli palla, entrando in area e portando in vantaggio i suoi. Dopo soli dieci minuti, ribadisce in rete con un tiro rasoterra beffando nuovamente il portiere.

Vano il tentativo di Okereke di riaprire il match all”81, Simeone non sbaglia su assist di Lasagna e firma la tripletta.