Verona-Lazio, i precedenti tra Zanetti e Baroni: il dato

Verona-Lazio, alla vigilia della delicata trasferta del Bentegodi ripercorriamo i precedenti tra i due allenatori: i dettagli

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, domenica ritorna in campo la Lazio con l’obiettivo di riscattare il mini periodo di stallo causato anche dalla sconfitta nel derby contro la Roma. Al cospetto della squadra biancoceleste, ci sarà il Verona di Zanetti, e oltre i calciatori ad essere i protagonisti più attesi sono i due tecnici stessi.

Domenica sarà il 6°incrocio in carriera per i due allenatori e il bilancio attuale recita esattamente quanto segue ossia: 3V, 1P e 1S e l’ultimo è stata la vittoria della gara d’andata all’Olimpico dei biancocelesti per 2-1