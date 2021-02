Verona-Parma 2-1: ancora un ko per D’Aversa. Sorride Juric

Verona-Parma finisce 2 a 1 per gli scaligeri: Juric vince ancora, mentre il Parma di D’Aversa non riesce ad alzare la testa

Ancora un ko per il Parma. Anche nel match contro il Verona, i crociati escono sconfitti: non vincono in campionato dal 30 novembre scorso. A decretarne la sconfitta, nella 22esima giornata di Serie A, un autogol di Grassi e poi un gol di Barak.

Inutile la rete che ha aperto le marcature, di Kucka, su rigore. La squadra di D’Aversa non riesce ad alzare la testa, mentre Juric si gode i 33 punti in classifica.