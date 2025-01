Verona Lazio, arrivano conferme: vietata la trasferta ai tifosi ospiti! Il motivo

Verona Lazio, il motivo della decisione in vista della sfida in trasferta dei biancocelesti. I dettagli

La Lazio si prepara ad affrontare il Verona in campionato: una sfida che i ragazzi di mister Baroni giocheranno senza i propri tifosi al seguito a sostenerli. Come riportato dal quotidiano L’Arena, infatti, il Prefetto di Verona, ha adottato il provvedimento negando la vendita dei biglietti per la sfida per i residenti nella regione Lazio.

Il divieto è stato adottato su proposta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, dopo quanto accaduto prima dell’inizio del derby della Capitale di due giornate fa.