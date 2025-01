Verona-Lazio, al Bentegodi è sfida tutta in attacco tra Castellanos Tengstedt: il dato sui due attaccanti

Verona-Lazio, i protagonisti della sfida del Bentegodi saranno in particolare i due attaccanti delle due compagini: mettiamoli a confronto

Finalmente ci siamo, domani la Lazio ha la ghiotta chance vista anche la sconfitta del Milan contro la Juventus, di consolidare il posto tra le contendenti alla zona Champions. Per farlo deve battere il Verona, che sarà una sfida da ex per Baroni avendola allenata fino alla scorsa stagione.

I due protagonisti della partita saranno senz’altro anche i due centravanti delle due squadre vale a dire Tengstedt e Castellanos. Baroni chiede all’ex Girona di tornare in gol visto che l’ultima sua realizzazione risale a 50 giorni fa esatti, e la sua media è di 7 gol e 1 assist in questa stagione sulle 17 partite disputate. Per quanto riguarda l’attaccante del Verona, il suo dato realizzativo è di 6 reti e anche lui 1 assist