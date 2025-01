Verona Lazio, un centrocampista biancoceleste entra in diffida: la lista completa

Verona Lazio, in caso di ammonizione questi giocatori salteranno il prossimo match di campionato contro la Fiorentina

Dopo la gara contro il Como, Nicolò Rovella è entrato nuovamente in diffida. Infatti, fino a questo momento ha collezionato 9 cartellini gialli ed al prossimo scatterà la squalifica.

In casa Lazio, però, non è l’unico. Sulla lista dei diffidati è presente anche Gustav Isaksen ed in caso di ammonizione contro il Verona salterà la partita dello Stadio Olimpico con la Fiorentina in programma il 26 gennaio.