Verona Lazio, la carica di Pereira: «Fino all’ultimo respiro» – FOTO

Andreas Pereira ha mostrato tutta la sua gioia per i tre punti ottenuti dalla Lazio sul campo del Verona: il suo post

Una vittoria a dir poco fondamentale quella ottenuta dalla Lazio sul campo del Verona. Tre punti che mantengono i biancocelesti in corsa per un posto in Champions League.

A mostrare tutta la sua gioia sui social network è stato Andreas Pereira, protagonista negli ultimi minuti della sfida. «Fino all’ultimo respiro! Daaaje», queste le parole scritte dal numero 7. Una felicità che è stata manifestata anche durante l’esultanza finale.