Verona-Lazio, dove vedere il match di campionato in tv e streaming

Verona Lazio, a pochi giorni dalla sfida del Bentegodi ecco dove vedere il match in tv e streaming: i dettagli

Archiviata la delusione per il pari di venerdì sera contro il Como, la Lazio è pronta ad avviarsi verso la settimana che la porterà alla gara con il Verona, che sarà una sfida da ex per Baroni. Il match avverrà domenica prossima alle 18 e sarà trasmessa sia su Sky che su Dazn ma come di consueto non perdetevi la cronaca testuale di Lazionews24!