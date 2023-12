Verona-Lazio, l’iniziativa del club veronese in occasione dei 60 anni del Bentegodi

Verona-Lazio, il club veronese in occasione della gara con i biancocelesti vuole introdurre una curiosa iniziativa per festeggiare lo stadio

Sabato dopo la gara con il Genoa, la Lazio tornerà in campo per sfidare il Verona di Baroni per confermare quanto di buono fatto con il Cagliari. In occasione di Verona-Lazio, il club veronese visto che si celebreranno i 60 anni dello stadio Bentegodi indosserà casacca di colore nero e con le rifiniture in giallo e blu, colori sociali del club