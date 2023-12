Verona-Lazio, il club veronese porta particolarmente bene a Sarri: ecco perchè

Verona-Lazio, il bilancio statistico contro il club veronese porta particolarmente bene a Maurizio Sarri: tutti i dettagli

Verona-Lazio sarà il match che farà da apripista al sabato di serie A con i biancocelesti che vogliono confermare quanto di buono fatto sia con il Cagliari che con il Genoa in Coppa Italia. Non sarà il primo incrocio in carriera per Maurizio Sarri, il quale sfiderà il club scaligero per la 21° volta nella sua carriera.

Il bilancio è particolarmente favorevole visto che il tecnico ha ottenuto ben 10 vittorie, come Bologna, Udinese, Genoa e Sampdoria. Sarri è un ex della gara, visto che nel 2007/08 per sole 5 gare ha allenato il club di Setti per 5 gare.