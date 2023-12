Verona-Lazio, i precedenti della partita

Verona-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta del Bentegodi questi i precedenti contro la formazione veronese

Neanche il tempo di metabolizzare la Coppa Italia con il Genoa, che sabato la Lazio tornerà in campo per sfidare in trasferta il Verona di Baroni. Sabato tra le due squadre allo stadio Bentegodi sarà il 27°incrocio e il bilancio è il seguente: 10 vittorie a fronte di 10 pareggi e 6 vittorie capitoline

La Lazio a Verona non vince dal lontano 2021, grazie alla rete segnata da Milinkovic con Inzaghi alla guida, mentre Sarri ha una pesante sconfitta per 4-1 e un pari.