Verona Lazio, Delio Rossi: «Una vittoria che fa ben sperare per il futuro; Castellanos un po' presuntuoso, Hysaj invece...»

Verona Lazio, le parole di Delio Rossi dopo la vittoria dei biancocelesti al Bentegodi: «Uno spartiacque della stagione»

Delio Rossi ha parlato ai microfoni di RadioSei commentando la partita Verona Lazio. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Poteva essere uno spartiacque, perché avevamo lasciato la Lazio con luci ed ombre dopo la gara con il Como. A Verona abbiamo rivisto la Lazio come era giusto rivederla e questo fa ben sperare per il futuro. La Lazio ha preparato la trasferta in 9 giorni e questo ha permesso di lavorare anche sui dettagli. La partita si è messa subito bene e ho avuto la sensazione che il Verona non avesse mai visto le gare della Lazio, visti anche gli spazi che hanno lasciato. Prendere gol in contropiede, in casa, quando ti devi salvare, non è una bella cosa. Il bello e il brutto del calcio però è che dopo tre giorni i giudizi possono cambiare in maniera radicale. Dia alle spalle di Castellanos? Tutto dipende da Dia secondo me, è lui che può far giocare bene gli altri e questa è una dote da calciatore importante. Questa versione offensiva funziona anche grazie a Rovella e Guendouzi, visti come li abbiamo visti a Verona. Il terzo gol? Quasi tutti cercano la conclusione personale, Dia ha fatto la scelta più giusta».

CASTELLANOS – «Ha la sua utilità se sa di non essere un calciatore di prima grandezza. Sembra quasi che sia diventato padrone del territorio e per me non può permetterselo perché non ha certe qualità tecniche, per questo secondo me ha giocato con un pizzico di presunzione col Verona. Si spende per la squadra, lotta, pulisce i palloni ma certe giocate vanno evitate».

PROSSIME SFIDE – «La bravura di Baroni è stata quella di non fare calcoli e ora la priorità la ha la partita di giovedì, immagino il tecnico non stia pensando già a domenica».

CALCIOMERCATO – «Lo dico da tempo che la Lazio ha bisogno di un difensore centrale con determinate caratteristiche e di un centrocampista in grado di essere un’alternativa, anche in ottica futura, a Guendouzi e Rovella».

HYSAJ – «Onore e merito ad Hysaj che ha dimostrato di essere un grande professionista, anche se a me come calciatore non fa impazzire. Marusic o Hysaj possibile centrale della difesa a 4? All’occorrenza sceglierei un centrocampista, Rovella».