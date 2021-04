Convocati Lazio per il Verona: le scelte di Mister Inzaghi per la gara di oggi

A poche ore dal fischio d’inizio della gara tra Verona e Lazio, ecco i convocati di Mister Simone Inzaghi per la partita di oggi

Ci siamo, ormai manca veramente poco al ritorno in campo della Lazio in campionato contro il Verona: il fischio d’inizio del match del Bentegodi è fissato per le 15.00. Nel frattempo, sono arrivati anche i convocati di Mister Simone Inzaghi per la gara di oggi, comunicati dalla società sul proprio profilo Twitter.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu.

Centrocampisti: Akpa-Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira.

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Muriqi.