In vista di Verona Lazio Sarri deve sciogliere i ballottaggi per quanto riguarda gli esterni difensivi: rifinitura di oggi decisiva

La Lazio svolgerà oggi la rifinitura in vista della gara di domani contro il Verona (calcio d’inizio alle 18:30).

Come riferisce Il Messaggero, Sarri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi, in particolare quelli relativi ai terzini: al momento Marusic e Lazzari sono in vantaggio su Hysaj e Pellegrini.