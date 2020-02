Verona, Juric: «Non vedo la Juventus molto più avanti della Lazio»

Verona, le parole del tecnico dell’Hellas Juric al termine della gara di ieri sera vinta contro la Juventus di Sarri

L’Hellas Verona ha battuto la Juventus in una gara pazzesca disputata al Bentegodi. I ragazzi di Juric dopo aver fermato la Lazio hanno fermato anche la squadra di Sarri. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa.

«La Lazio se la può giocare con Inter e Juventus? Con i biancocelesti c’è stata una gara più intensa, mentre oggi con i bianconeri è stata diversa. Ronaldo fa grandi cose in poco spazio, è allucinante. Sono due squadre forti, ma di sicuro non vedo la Juve molto più avanti della Lazio. Non mi sembrava che loro stessero mollando, erano concentrati; ma nella prima mezz’ora i miei hanno fatto molto meglio. Dopo hanno iniziato a macinare e, fino all’1-1, è stata tosta. Da lì in poi, di nuovo abbiamo fatto noi qualcosa in più».