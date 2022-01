Verona, l’Asl non vieta la trasferta: squadra in viaggio verso La Spezia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Verona regolarmente in viaggio verso La Spezia, nonostante gli 8 positivi: nessun intervento dell’Asl della città veneta

Nessun intervento dell’Asl in casa Verona. Nonostante gli 8 positivi, secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra scaligera sarebbe in viaggio per La Spezia.

Insomma, a meno di clamorosi colpi scena delle ultime ore, Spezia-Verona dovrebbe giocarsi regolarmente. Tra l’altro anche i liguri sono alle prese con il Covid, avendo quattro positivi. Il campionato però prova ad andare avanti.