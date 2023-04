Verona-Bologna, termina con una vittoria importante per la formazione di Zaffaroni che non molla la lotta salvezza

Termina 2-1 per il Verona l’anticipo di serie A che consente alla formazione di Zaffaroni di ottenere tre punti pesanti per la salvezza. A decidere il match è stata la doppietta di Verdi per i veronesi, mentre per il Bologna l’inutile rete di Dominguez.