Veron: «Vi svelo perchè lasciai la Lazio per andare al Manchester United»

La confessione di Juan Sebastian Veron sul passaggio dalla Lazio di Cragnotti al Manchester United nell’estate del 2001

Intervenuto ai microfoni di FourFourTwo, l’ex centrocampista della Lazio Juan Sebastian Veron ha parlato della sua esperienza ai Red Devils e del trasferimento dall’Italia all’Inghilterra: «Decisi di trasferirmi al Manchester United perchè avevo un problema di passaporto in Italia, e un cambiamento d’aria avrebbe fatto bene alla mia mente.

In realtà non ero entusiasta di andare a giocare in Inghilterra, pensavo che la mia vita sarebbe stata diversa rispetto all’Italia, ma mi sbagliavo. Ho trovato un club straordinario, organizzato benissimo, con molte persone disposto ad aiutarmi».