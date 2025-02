Venezia Lazio, l’analisi social di Cucchi alla fine della partita del Penzo – FOTO

Condividi via email

Venezia Lazio, alla luce del pari esterno dei biancocelesti contro i lagunari il giornalista come di consueto si espone con la sua consueta analisi

Pareggio che non ci voleva per la Lazio quello di oggi pomeriggio al Penzo contro il Venezia di Di Francesco, e tale risultato rallenta la corsa dei biancocelesti per la zona Champions. Al termine della partita ad esternare a caldo la sua analisi sul match ci pensa il giornalista e tifoso biancoceleste Riccardo Cucchi

POST – Lazio impalpabile. Lenta e prevedibile. Prestazione opaca e pareggio che può pregiudicare la corsa al quarto posto. Tra le poche note positive la gara di Guendouzi e quella d’esordio del giovane Belahyane. Il Venezia ha lottato con determinazione