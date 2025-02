Venezia Lazio, Di Francesco in ansia: lungo stop per un calciatore dei lagunari? Le ultime

Venezia Lazio, ansia per Di Lorenzo, che rischia di perdere un suo calciatore per molto tempo: l’infortunio contro l’Udinese

Il 22 febbraio si giocherà Venezia Lazio, 26ª giornata della Serie A 2024/25. In vista della della partita c’è ansia in casa dei lagunari per le condizioni di Filip Stankovic.

Il portiere dei neroverdearancio è uscito al 18′ della partita contro l’Udinese: il portiere, figlio dell’ex Lazio Dejan Stankovic – nato a Roma negli anni in biancoceleste del padre – ha sentito un forte dolore al ginocchio sinistro dopo un rinvio e ha chiesto subito il cambio, uscendo dal campo zoppicando e in lacrime. Si teme per lui un lungo stop.