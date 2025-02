Venezia Lazio, lagunari in crisi di risultati: Di Francesco a rischio? Le ultime

Venezia Lazio: la crisi dei lagunari prosegue da mesi. Eusebio Di Francesco contro i biancocelesti è a rischio? Le ultime

Sabato al Penzo si gioca Venezia Lazio: una sfida sulla carta molto semplice per i biancocelesti, che dovranno però non prendere sotto gamba l’impegno e rimanere concentrati sull’obiettivo che sono i tre punti.

Sul canal grande però, è un fatto che la situazione non sia delle migliori: la squadra non vince dal 22 dicembre, contro il Cagliari in casa: da lì 3 pareggi e 7 sconfitte. La posizione di Di Francesco è in bilico? La Lazio potrebbe essere l’ultima occasione per il tecnico? Secondo il Corriere Veneto la sua posizione sarebbe ben salda, mentre di altro avviso gli spagnoli di Relevo, una sconfitta con i biancocelesti potrebbe portare a delle serie riflessioni sul suo futuro.