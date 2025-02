Venezia Lazio, oggi la decisione sulla trasferta: i tifosi biancocelesti attendono

Condividi via email

Venezia Lazio, la trasferta dei tifosi biancocelesti è a rischio a causa del Carnevale che si svolgerà in città. C’è attesa per la decisione

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dei tifosi della Lazio, i quali, a due giorni dalla partita, non sanno se potranno partecipare alla trasferta di Venezia. Infatti, il Carnevale che si celebra proprio in questi giorni nel capoluogo veneto rende difficoltosa la gestione dei tifosi.

La riunione del GOS è prevista per questa mattina alle ore 10:00 ed in caso di via libera è rebus anche sull’orario dell’apertura della vendita dei biglietti.