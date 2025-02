Venezia Lazio, Clemente Mimun: «Oggi inizia un tour de force, guai essere supponenti»

Venezia Lazio, le parole di Clemente Mimun sulla partita di oggi al Penzo contro la squadra di Di Francesco: «Guai sottovalutarli»

Clemente Mimun sulle colonne del Messaggero ha analizzato la partita di oggi Venezia Lazio. Di seguito le sue parole.

«Penso che contro il Napoli abbiamo perso 2 punti che, forse, potevano essere determinanti in chiave europea. Fa anche arrabbiare il modo in cui abbiamo preso il gol dell’1-1, per una incredibile leggerezza di Provedel e del reparto difensivo. Da qualche tempo il nostro portierone non sembra tranquillo e non rende sereno neppure il reparto arretrato. Speriamo ritrovi subito la piena forma. Il mister, giustamente, lo difende, ma anche per noi tifosi quel che accade nella difesa sta diventando preoccupante. Come se non bastasse, proprio in una fase determinante su tre fronti, l’infortunio a Castellanos ci priverà del bomber almeno per un mesetto. Baroni inventerà come al solito qualcosa per rimediare, ma certo è che la fortuna non ci assiste. Guai ora ad andare a Venezia con supponenza, perché il team di Di Francesco, sull’orlo dell’abisso, tenterà qualsiasi cosa per prendersi tre punti, ormai più necessari dell’aria che respirano in laguna. Il Venezia ne ha ottenuti appena due negli ultimi 5 match. Noi 10. Sulla carta non c’è partita. Entriamo in campo per vincere: concentrati, determinati e cinici. Tutte le nostre avversarie corrono forte e il rientro nel blocco di testa della Juve non è una buona notizia. Oltre tutto ci aspetta un tour de force micidiale: Milan, Udinese, Bologna, Torino e Roma. Senza contare l’Inter in coppa Italia e il Viktoria Plzen in Europa League. E i giallorossi che hanno ritrovato gioco ed entusiasmo. Ci si gioca tutto in poche partite e ci servirebbe anche un po’ di buona sorte, non quel giallo discutibile a Rovella che ce ne priva proprio oggi. La squadra che appare affiatata, ambiziosa e ben disposta sa quello che deve fare. Baroni ce lo dimostra ogni domenica. Cominciamo col battere il Venezia e poi vedremo. Forza Lazio ! PS: A Parma sugli spalti dei tifosi giallorossi una stella di David accanto al simbolo della Lazio con la scritta “peggior nemico”, a manifestare odio e disprezzo. Dalla società biancoazzurra un commento condivisibile: se lo avessero fatto i tifosi laziali sarebbe successo un cataclisma».