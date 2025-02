Venezia Lazio, chi al fianco di Guendouzi? Dubbio tra Dele-Bashiru e il debutto di Belahyane: le ultime

Condividi via email

Venezia Lazio, chi al fianco di Guendouzi al posto di Rovella? Baroni prova Dele-Bashiru e Belhayane: pronto il suo debutto o confermerà Dele?

Venezia Lazio può essere il debutto per Reda Belahyane? Contro i lagunari mancherà per squalifica Rovella e Baroni nell’allenamento ha provato sia l’ex Verona che Dele-Bashiru al fianco di Guendouzi, sicurissimo di una maglia da titolare.

Il nigeriano è ancora favorito per il posto da titolare, più pronto e abituato agli schemi del tecnico, ma è possibile che il nuovo acquisto possa scendere in campo a partita in corso.