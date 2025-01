Veiga Lazio, tanta concorrenza per il difensore, che ha dato la sua preferenza: ecco a chi

Veiga Lazio, affare in salita: tanta concorrenza in vantaggio sui biancocelesti e il difensore ha dato la sua preferenza a quella squadra

La Lazio sta parlando con il Chelsea non solo per Cesare Casadei, ma anche per Renato Veiga. La trattativa però è in salita: anche se gli inglesi – che hanno solo un posto libero per il prestito – potrebbero liberarne un altro, in questo momento la Juve è fortemente in vantaggio.

Lazio, Juve e anche il Borussia Dortmund: come riportato da Alfredo Pedullà i dirigenti bianconeri e dei Blues hanno avuto degli incontri positivi, inoltre il difensore ha dato la sua preferenza alla Juventus.