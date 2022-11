Qatar 2022, Vecino: «Non è il risultato che volevamo»

Vecino ha commentato Uruguay-Corea del Sud, senza nascondere la delusione per il risultato: le sue parole sui social

«Non è stato il risultato che volevamo, ma questo è appena iniziato! Recuperare, correggere e lunedì un’altra finale!», questo quanto scritto sul suo profilo Instagram. Il centrocampista della Lazio è rimasto in campo per 80′.