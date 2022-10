Vecino non si abbatte dopo la Salernitana: «Ci si rialza sempre» – FOTO

Matias Vecino, autore di una prova leggermente sottotono ieri con la Salernitana, è già carico in vista delle prossime sfide

Matias Vecino ha avuto diverse occasioni ieri per chiudere la gara contro la Salernitana. Gli errori del centrocampista hanno pesato sul risultato finale ma il centrocampista ex Inter non si abbatte. Ecco il suo messaggio Instagram, al quale, tra i vari like, spunta anche quello dell’ex Candreva: