Vecino a LSC: «Che Lazio ho ritrovato? È passato un po’»

Le parole di Vecino a LSC in vista della sfida di domani contro il Plzen in Europa League. Ecco cosa ha detto

PAROLE– «Servirà una bella partita domani, abbiamo fatto un buon risultato lì e domani dobbiamo chiuderla perché il passaggio del turno è troppo importante per noi. Dobbiamo fare la miglior prestazione possibile. Cosa può insegnare la vittoria in 9? Tornare con una vittoria da quel campo lì è stato fondamentale, ci dà tranquillità ma domani servirà la miglior Lazio per chiudere la qualificazione. Che Lazio ho ritrovato? È passato un po’ di tempo, sono contento di essere tornato a disposizione. La Lazio è la stessa che ho lasciato, cambiano gli uomini per squalifica, per infortunio e per scelte del mister ma è la stessa al di là dei cambiamenti e vogliamo portarla avanti fino alla fine. Stanno crescendo i giovani, con più partite aumenterà la loro esperienza. Non è facile giocare in una squadra come la Lazio, ma stanno crescendo tutti nel modo giusto e poi farlo con risultati positivi è ancora più facile »