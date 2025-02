Vecino Lazio, il centrocampista torna a disposizione di Baroni (ma contro il Milan...)

Vecino Lazio, il centrocampista uruguaiano sulla via del ritorno: possibile convocazione per la sfida contro il Milan

Matias Vecino rivede il campo: come riportato da la Gazzetta dello Sport il centrocampista uruguaiano torna a disposizione di Marco Baroni in vista di Milan Lazio.

Il tecnico però non vuole prendersi rischi e contro i rossoneri Vecino partirà dalla panchina, ma dando al tecnico una possibilità per passare ad un possibile 4-3-3 con Guendouzi, Rovella e Belhayane in campo e Mate pronto ad entrare a gara in corso.