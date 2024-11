Vecino a LSC: «Stiamo vivendo un periodo positivo. Castellanos? Segnare gli darà una grande iniezione di fiducia»

Matias Vecino, centrocampista della Lazio, ha parlato così nel post-partita del match contro il Como della vittoria della sua squadra

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel post-partita di Como–Lazio, Matias Vecino ha parlato così della vittoria della sua squadra nel match di questa sera:

PAROLE – «La squadra vive in un clima positivo, si sentono tutti coinvolti dal mister. Ora dobbiamo continuare a divertirci così per arrivare ad altri risultati. Sapevamo che il Taty era forte sotto porta e segnare è una grande iniezione di fiducia per chi fa l’attaccante come lui».