Vavro, test Isokinetic per lo slovacco

Vavro, dopo le visite mediche in Paideia oggi lo slovacco si è sottoposto ad altro test

È il secondo nuovo acquisto della Lazio, il primo ufficiale. Ieri Denis Vavro è arrivato in Paideia per svolgere le visite mediche di rito in vista della firma sul contratto come nuovo giocatore biancoceleste. I test però non sono finiti, nella giornata odierna lo slovacco si è sottoposto ad alcuni esami all’Isokinetic. nel centro specializzato di Roma, in via Flaminia. Sotto la supervisione del dottore e direttore Giammaria D’Orsi.

Visite di rito per preparare al meglio la sua nuova esperienza che inizierà ufficialmente nel ritiro di Auronzo di Cadore.