Lazio, Vavro sfoggia la maglia biancoceleste col numero… – FOTO

Foto di rito per Denis Vavro. Ieri il neo acquisto ha sfoggiato i colori biancocelesti per presentarsi, ora dovrà scegliere il numero di maglia

Visite e foto di rito. Denis Vavro ieri è stato catapultato a Roma e nel mondo Lazio, seppur con qualche ora di ritardo. La t-shirt nera ed il cappellino con cui è arrivato in Paideia hanno ben presto lasciato il posto ad una maglia biancoceleste con l’Aquila stilizzata e ad una sciarpa biancoceleste. Quel che dovrà risolvere il giocatore sarà la questione legata al numero da esibire sulle spalle. Lo slovacco, infatti, ha sempre indossato la 17 o la 19, ma che a Formello sono rispettivamente di Immobile e Lulic. Come suggerito da Il Messaggero, il difensore potrebbe optare per la 18, lasciata lo scorso anno da Luis Alberto in favore della 10.