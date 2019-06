Vavro, l’indizio social che lo avvicina alla Lazio – Foto

Vavro, lo slovacco sarebbe sempre più vicino all’approdo nella Capitale

La Lazio si muove sul mercato e dopo aver concluso l’affare Lazzari anche quello per Denis Vavro sembra in dirittura d’arrivo. Qualche settimana fa quando per la prima volta è comparso il suo nome molti tifosi della Lazio hanno letteralmente invaso il suo profilo Instagram per invitarlo ad approdare nella Capitale.

Ad oggi il calciatore in forze al Copenaghen sembra ancora più vicino e a confermarlo è un altro indizio social. Lo slovacco ha infatti iniziato a seguire i canali ufficiali della Lazio su Instagram. Se due indizi fanno una prova…