Calciomercato Lazio, nel weekend Vavro sarà biancoceleste: i dettagli

Calciomercato Lazio, per Vavro assalto finale del ds Tare: si può chiudere in 72 ore

Filtra ottimismo dalle parti di Formello per il buon esito dell’affare Vavro. Il difensore è il primo obiettivo di Tare per il reparto arretrato. Slovacco, 23 anni, ha già alle spalle 50 gare tra campionato e Coppa nel 2018-19. Di proprietà del Copenaghen, le parti sono a lavoro per sbloccare la trattativa

Come spiegato dal Corriere dello Sport, in Danimarca c’è un intermediario della Lazio pronto a definire l’affare nei prossimi giorni. Un vero e proprio blitz per anticipare la concorrenza: l’intesa dovrebbe trovarsi a 11 milioni. Vavro ha già detto, vuole a tutti costi i biancocelesti: la fumata bianca potrebbe arrivare nel weekend.