Vavro e l’esperienza alla Lazio: «Inzaghi mi ha messo fuori squadra»

Giornata di visite mediche e ufficialità per Denis Vavro, approdato all’Huesca dopo la parentesi infelice alla Lazio

Fanno rumore le parole di Denis Vavro, ufficialmente diventato un calciatore dell’Huesca e oggi presentato alla stampa dal club spagnolo. Lo slovacco ne ha approfittato che togliersi qualche sassolino dalle scarpe: «Ultimamente alla Lazio ero molto nervoso. Ho giocato solo una partita, Inzaghi mi ha messo fuori squadra. Dopo il mancato approdo al Genoa è arrivata la chiamata dell’Huesca che ringrazio, mi metto a disposizione, l’obiettivo è la salvezza».

Poi un paragone tra i due campionati: «Il campionato spagnolo è simile alla Serie A in quanto a fisicità e competizione, serviranno un paio di settimane per ambientarmi. Nella Liga c’è più spettacolo, mentre in Serie A troppa tattica».