Vavro al Genoa, parla Marroccu: «Stiamo cercando la soluzione migliore, fase interlocutoria»

La situazione del Genoa fra la trattativa per l’acquisto dalla Lazio di Vavro e la cessione di Lasse Schone. Le parole di Marroccu

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha parlato ai canali ufficiali della squadra rossoblu facendo un punto sul mercato, fra l’acquisto di Vavro e la cessione di Schone.

VAVRO – «E’ una trattativa di qualche giorno fa. Siamo in una fase interlocutoria, è un giocatore importante e con la Lazio stiamo cercando di trovare la soluzione migliore per entrambi».

SCHONE – «E’ un giocatore che l’anno scorso ha contribuito alla salvezza per cui quando sono tornato gli ho proposto di rientrare in corsa per una maglia da titolare. Le sue idee non erano le stesse e mi ha manifestato la volontà di proseguire la carriera con un altro club. Lasse è ufficialmente sul mercato».