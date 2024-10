Varriale torna sul pugno di Doulgas Luiz: «Dopo ieri i tifosi si indignano per questo... fatevene una ragione»

La risposta di Enrico Varriale ai tifosi della Juve dopo il pugno di ieri sera di Douglas Luiz a Patric in Juventus Lazio

Il giornalista Enrico Varriale ha analizzato le sfide di Juventus e Napoli parlando degli episodi di moviola vale a dire la mancata espulsione di Douglas Luiz su Patric contro la Lazio e il rigore assegnato ai partenopei.

PAROLE – «Juventini che, dopo Juve Lazio di ieri, si indignano per il rigore concesso al Napoli. Il penalty c’è. Al di là delle immagini e della posizione ideale di Abisso per giudicare, basta vedere come Anjorin, autore del fallo su Politano non protesti per nulla. Fatevene una ragione».