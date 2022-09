Valeri, da obiettivo di mercato e tifoso ad avversario per un giorno

Valeri, tifoso della Lazio e vicino ai biancocelesti nello scorso mercato, oggi sarà avversario per un giorno

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, è stato vestito a vestire la maglia dei capitolini, ma le voci non si sono mai trasformate in una vera e propria trattativa. Per lui si sarebbe trattato di un ritorno, visto che ha giocato nel settore giovanile laziale insieme a Frattesi e Scamacca. E oggi per lui, che molto spesso è stato presente in Curva Nord, sarà la sfida del cuore.