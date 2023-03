Uruguay, i convocati per il Giappone e la Corea: la decisione su Vecino

Vecino, L’Uruguay ha reso nota la lista dei convocati per i match contro Giappone e Corea, ecco la decisione relativa al centrocampista

Una volta archiviato l’ultimo turno di campionato del 18-19 Marzo, torneranno in campo le Nazionali e non ci sarà solo l’Italia di Roberto Mancini ma anche l’Uruguay di Vecino.

La formazione sudamericana scenderà in campo in amichevole contro Giappone e Corea, e il ct Alonso ha reso nota la lista dei convocati. Per quanto riguarda Vecino, anche il centrocampista della Lazio sarà presente nella lista